Цивільний шлюб на замітку: Без паперової тяганини

Все більшої популярності набуває варіант шлюбу, в якому не проводиться процедура реєстрації в РАГСі. Цей варіант має на увазі спільне проживання подружжя, маєток спільного побуту, але без оформлення документів, що засвідчують шлюб, повідомляє “Преса України” з посиланням на Інстаграм Маряна Сащука.

Дедалі більше люди переходять на шлюб без документів. Більшість із громадян мають на увазі під цивільним барком відсутність реєстрації та свідоцтва про шлюб.

Адвокат Мар’ян Сащук заявляє, що це неправильно називати такий шлюб “громадянським”. Цей шлюб підходить під поняття спільного проживання однією сім’єю чи просто “фактичний шлюб”.

Раніше Кабмін змінив правила подання заяви до РАГСу.