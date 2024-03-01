Україна в центрі конфлікту: Макрон та Шольц не на одній хвилі

Чинний лідер французької держави Еммануель Макрон спільно з канцлером Німеччини Олафом Шольцом не має добрих стосунків. Конфлікт між лідерами Франції та Німеччини може бути шкідливим для України, повідомляє “Преса України” з посиланням на Bloomberg.

Еммануель Макрон на саміті лідерів країн-учасниць Європейського Союзу закликав до збільшення військової допомоги українській державі. Ідея, піднята французьким лідером для розміщення західних військ в Україні, суперечить бажанням офісу німецького канцлера.

Bloomberg зазначає, що виступ Макрона показав неприязнь до чинного лідера Німеччини, особливо коли він сказав про союзників, які надають Україні лише “шоломи та спальні мішки”.

Раніше Макрон прибув до Казахстану з політичними справами.