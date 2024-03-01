Спільна слідча група: продовження мандату на два роки

Роботу Спільної слідчої групи щодо розслідування злочинів військового характеру Російської Федерації на території України продовжили. Організація функціонуватиме ще два роки, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм канал Офісу генерального прокурора України.

“Сім органів національного сектору, які відчують у Спільному розслідуванні різних тяжких злочинів військового характеру з боку країни-агресора, погодилися на продовження роботи групи. Вона працюватиме ще два роки”, – заявили в повідомленні.

Також додали, що генеральні прокурори країн-учасниць цієї організації домовилися про координаційну зустріч, яка відбулася в українській столиці.

Також було продовжено процедуру поліпшення військової промисловості.