Перемога “Сокола”: результати завершального матчу з “Київ Кепіталз”

Столичний “Сокіл” обіграв суперників із команди “Київ Кепіталз” за підсумками завершального матчу регулярної першості чемпіонату України з хокею 2023/24, повідомляє “Преса України” з посиланням на результати гри.

“Сокіл” та “Київ Кепіталз” зіграли між собою, після чого “Сокіл” здобув впевнену перемогу над суперниками. Дебют між ними був обміном шайбами, а рахунок відкрито командою “Київ Кепіталз”.

Другий період показав той самий результат, але у зворотній перспективі. Шайбу забили “Сокіл”.

Переможний гол був оформлений Горищем, який у потрібний час завдав атаки по ворожій брамі. Суперники “Сокола” не мали достатньо часу, щоб перевернути хід гри.

Раніше київська команда програла у Кубку Європи.