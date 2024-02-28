Оборонно-промислова стратегія: ЄС планує посилити свої військові можливості

Європейський Союз повинен перейти в режим економіки військового плану, окрім цього потрібно робити більшу кількість озброєння. Це має відбуватися у рамках нової оборонно-промислової стратегії, повідомляє “Преса України” з посиланням на The Guardian.

Тьєррі Бретон заявив про те, що оборонні здібності Європейського Союзу мають бути розширені. Він упевнений, що це можна досягти завдяки переведенню економіки на військові рейки.

“Оборонна промисловість повинна брати на себе значно більше ризиків, за нашої підтримки, роблячи їх більш помітними”, – заявив Тьєррі Бретон.

Крім цього політик додав, що Європейський Союз має взяти відповідальність за безпеку самого себе, покращуючи свій оборонний потенціал.

Мобілізація економіки торкнулася так само України.