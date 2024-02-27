Наслідки дронової атаки: збільшується кількість жертв в Одесі

Число жертв, які постраждали внаслідок російської агресії з використанням безпілотних літальних апаратів, збільшилося. Це стосується насамперед Одеси, на яку нещодавно було ініційовано дронову атаку, повідомляє “Преса України” з посиланням на заяву голови Обласної військової адміністрації.

Олег Кіпер заявив, що кількість жертв в Одесі після дронової атаки з боку Збройних Сил Російської Федерації збільшилася. Він розповів про те, що в лікарні загинула одна з постраждалих жінок.

Постраждала була мешканкою Одеси, народжена 1952 року. Рятувальні служби змогли витягти її з-під завалів будівлі після атаки російської армії. Кіпер додав, що вона пробула під завалами приблизно 2 години.

Багато людей постраждали так само від атаки по Харкову.