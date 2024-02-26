Прорив у космосі: Успішний запуск ракети H3 японського космічного агентства

Космічне агентство японської держави зробило оголошення про те, що було здійснено успішний запуск важкої ракети моделі H3 з двома супутниками на борту, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Японське агентство аерокосмічних досліджень спільно з Mitsubishi Heavy Industries розповіли про свої нотатки на майбутнє. Вони припускають, що H3 зможе замінити попередню модель H-IIA. Попередню ракету було створено двадцять років тому.

Нова модель порівняно зі старою має нижчі експлуатаційні витрати, а вантажопідйомність ракети-носія показує кращі результати, ніж попередниця. Це допоможе отримати замовлення від клієнтів глобального масштабу.

Американські космічні компанії також продовжують роботу.