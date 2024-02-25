Ілон Маск повідомляє про тріумф: Пацієнт Neuralink управляє мишею думкою

Засновник компанії Neuralink Ілон Маск заявив, що перший пацієнт має успіхи у використанні продукту компанії. Перший пацієнт уже здатний керувати комп’ютерною мишею, використовуючи лише думки, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

“Прогрес вкрай хороший. Перші показники задовольняють. Наш пацієнт повністю пройшов лікування, і без будь-яких побічних ефектів, про які нам відомо веде свій звичайний спосіб життя. Він може рухати мишею по екрану, використовуючи тільки дума про це”, – заявив американський. інженер.

Також компанія Ілона Маска планує домогтися від даного пацієнта якомога більшої кількості взаємодій з мишею. На даний момент акцент йде на кліки кнопок.

Також Ілон Маск запустив на орбіту супутники V2 mini.