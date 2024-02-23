ЗС РФ атакують: обстріл Константинопольської, постраждали підлітки

Збройні Сили Російської Федерації знову провели обстріл Константинопольської Курахівської громади Донецької області. Для цього використовували “Урагани”, повідомляє “Преса України” з посиланням на Telegram-канал голови Донецької обласної військової адміністрації.

Серед людей, які постраждали внаслідок атаки з боку оперативників російських збройних сил, є чотири підлітки у віковому діапазоні від 12 до 16 років. Усі підлітки отримали оперативну медичну допомогу.

Під час обстрілу було витрачено 13 бойових снарядів, які потрапили по території села. Наразі фіксуються втрати серед цивільного населення та інфраструктури.

До цього стало відомо про те, що ЗС РФ розстріляли 6 військовополонених.