Мобілізація економіки: Політтехнолог говорить про необхідність бронювання

Українська держава має перевести економіку на мобілізаційні колії. Бюджет країни має наповнитись для забезпечення оборонної спроможності України, повідомляє “Преса України” з посиланням на політичного технолога Сергія Гайдая.

“Українська економіка зараз не готова до того, щоб вести повноцінну оборону всієї країни. Тому необхідно перевести її на мобілізаційні рейки. Для цього потрібно запровадити економічне бронювання для всіх, хто працює в реальному, а не в бюджетному секторі та сплачує податки”, – заявив Гайдай.

Також він уточнив, що така політика економіки дозволить більше вливати гроші в оборонну інфраструктуру. Крім цього, це забезпечить спокій для українських громадян, які бояться вийти на вулицю через мобілізацію.

Крім цього, українська економіка має проблеми через акції протесту.