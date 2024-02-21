Удар у глиб противника: Україна атакує російський полігон під Волновахою

Збройні Сили України завдали удару по одному з російських полігонів під Волновахою. Загинуло щонайменше 60 людей, повідомляє “Преса України” з посиланням на Telegram російської служби ВВС News.

Джерело стверджує, що українські збройні сили імовірно завдали удару з використанням двох одиниць ракет моделі HIMARS.

“У середині 20 лютого українські збройні сили, ймовірно, вдарили з використанням HIMARS. Зафіксували два удари. Удари припали по полігону біля Трудовського у Волноваському районі Донецької області”, – заявили в російському каналі.

Так само написали щонайменше загинуло 60 людей.

Це не перша вдала атака з боку Збройних Сил України.