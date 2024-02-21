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Середа, 21 Лютого

США попереджають союзників: Росія готує ядерну зброю для космосу

США повідомили своїм союзникам про те, що РФ може відправити в космос ядерну зброю.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Сполучені Штати Америки повідомили своїх союзників про те, що Російська Федерація може відправити в космос зброю ядерного зразка. Для того, щоб ліквідувати супутники вже цього року, повідомляє “Преса України” з посиланням на Bloomberg.

Джерела заявляють про те, що США підозрює Російську Федерацію у підготовці відправки до космосу ядерної зброї. Метою можуть стати супутники. Це може стати загрозою зв’язку.

“Цілком ймовірно, що таким чином Російська Федерація спробує позбавити зв’язку своїх противників. І це може статися вже цього року”, – заявило джерело.

Це також підтверджується тим, що Росія не планує знищення зброї орбітального типу.

Ядерна загроза від Росії також залишається на кордоні з Європою.

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