Обговорення поставок та навчання: Міноборони України та Чехії провели успішні онлайн-переговори

Чинний український Міністр оборони провів переговори в онлайн-режимі зі своїм колегою із Чехії. Політики обговорили заплановані постачання бойових запасів в Україну, повідомляє “Преса України” з посиланням на Twitter.

Рустем Умеров написав у своєму Twitter про те, що провів з Яною Чернохової переговори в онлайн-режимі. Насамперед український міністр оборони подякував своїй колегі за підтримку української держави.

Після цього постало питання постачання бойових припасів на територію української держави. Також політики порушили питання щодо навчання представників Збройних Сил України на території Чехії. Крім цього, колеги прояснили ситуацію на полі бойового зіткнення.

Також Міністр оборони України готував плани з колегою зі США.