Рятуючи регіон: Україна знищує ворожу зброю у Харківській області

Представники правоохоронних органів у Харківській області виявили бойову частину російської ракети. Модель озброєння маркується як X-591. Зброя підлягала знищенню, повідомляє “Преса України” із посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

У відомстві поділилися, що минулого тижня представники правоохоронних органів отримали інформацію про те, що протиповітряна оборона в Зміївському районі збили російську ракету.

На місце події було відправлено групу оперативного реагування, яка ліквідувала російську зброю. Фахівці стверджують, що в даній зоні треба бути обережними, звертаючись до жителів української держави.

ППО також ліквідували три російські дрони.