Повернення до джерел: чому старий метод приготування кави знову в моді

Світову популярність набирає продукт, який є насправді старим. Це старий метод приготування кави, повідомляє “Преса України” із посиланням на Daily Express.

Старий метод приготування кави набирає популярності. Найімовірніше це пов’язано з популярністю кави у всьому світі як тонізуючого напою, а також естетикою вживання. Крім цього, роль грає те, що метод приготування був раніше забутий.

Суть даного методу приготування кави полягає в тому, щоб додати в каву вершкове масло. Таку каву рекомендують фітнес тренери, стверджуючи що ця кава зможе покращити здоров’я, а також допоможе у схудненні.

Також можна використовувати автоматичну кавомашину. Вона допомагає прискорити процес.