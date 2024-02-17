Лімфодренажний масаж обличчя: техніка, яка допомагає зняти набряки

Лімфодренажний масаж обличчя має здатність зняття набряків, поліпшення тону шкіри, а також ліфтингу. Тим не менш, досягти такого гарного результату вкрай не просто. Адже доведеться дотримуватись певної технології масажу, повідомляє “Преса України” з посиланням на Instagram Ольги Позднякової.

Ольга Позднякова розповіла про техніку лімфодренажний масаж обличчя, який буде корисним для людей, які дбають про свою шкіру.

Для цього необхідний ролер, який можна зберігати в холодильнику, промивання з милом перед використанням та обробка антисептиком. Очищення особи, 3-5 підходів масажу. Масаж має бути у бік лімфатичних вузлів. Обов’язковий обхід зони щитовидної залози.

Починати треба із зоні декольте, піднімаючись нагору. Останній рух “зганяє” лімфу до надключичних лімфовузлів. Після масажу необхідно очистити шкіру, тонізувати та зволожити.

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