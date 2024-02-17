Фрукт дракона: чому питайю прозвали ‘суперфруктом’ і які в нього властивості

Фрукт екзотичного походження питайю почали називати “суперфруктом”. Це пов’язано з тим, що він має низку корисних властивостей, повідомляє “Преса України” з посиланням на Forbes.

Пітайя або “фрукт дракона”, фрукт, який має низку корисних для людини властивостей, що вирощується в Мексиці, Центральній та Південній Америці, Філіппінах, Ізраїлі, В’єтнамі та ряді інших світових країн.

Властивості, які приписують “фрукту дракона” це запобігання захворюванням, пов’язаним із запальними та окислювальними процесами.

Цукровий діабет

Рак

Метаболічний синдром

Серцево-судинні захворювання

Дисліпідемія

Також було порівняння фруктових кошиків України та Польщі.