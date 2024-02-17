Фрукт дракона: чому питайю прозвали ‘суперфруктом’ і які в нього властивості

Фрукт екзотичного походження питайю почали називати “суперфруктом”. Це пов’язано з тим, що він має низку корисних властивостей, повідомляє “Преса України” з посиланням на Forbes.
Пітайя або “фрукт дракона”, фрукт, який має низку корисних для людини властивостей, що вирощується в Мексиці, Центральній та Південній Америці, Філіппінах, Ізраїлі, В’єтнамі та ряді інших світових країн.
Властивості, які приписують “фрукту дракона” це запобігання захворюванням, пов’язаним із запальними та окислювальними процесами.
- Цукровий діабет
- Рак
- Метаболічний синдром
- Серцево-судинні захворювання
- Дисліпідемія
Також було порівняння фруктових кошиків України та Польщі.