Команда Навального ігнорує чутки про його смерть: ‘Жодних доказів у нас немає’

У команді опозиціонера Російської Федерації Олексія Навального поки не роблять жодних тверджень щодо чуток про його смерть. Зазначають, що доказів події досі жодних немає, повідомляє “Преса України” з посиланням на Twitter.

Інтернетом поширюється чутка про смерть Олексія Навального, російського опозиціонера, якого було взято під варту. Його команда ігнорує ці чутки і відмовляється від їх підтвердження. Вони стверджують, що жодних доказів смерті політика немає.

“Жодних підтверджень ми поки не бачили. Адвокат Олексія вже готується до вильоту в Харп. Відразу ж після отримання хоч якоїсь інформації ми повідомимо про неї”, – заявила прес-секретар Олексія Навального.

Ця інформація пішла після того, як Навального було засуджено до тривалого терміну.