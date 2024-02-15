Страхування від військових ризиків: Україна пропонує захист для життя та майна

Жителі української держави можуть застрахувати своє життя, а також своє майно від військових ризиків, спричинених повномасштабною війною проти Російської Федерації. Умови називаються різні, проте вони залежать від конкретної страховки, повідомляє “Преса України“.

Українські мешканці можуть застрахувати своє життя. Максимальною сумою для цього назвали 300 тисяч гривень. Страхова сума залежить від того, яку програму страхування життя обрали мешканці української держави.

Також можна застрахувати майно, максимальна сума страхування становить 4 мільйони гривень, а також за договорами страхування відповідальності 2 мільйони гривень.

Також Україна вимагатиме від іноземців страховий поліс.