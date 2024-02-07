Польща шукає заміну: Українських мігрантів у країні стає менше

На території польської держави зменшується кількість мігрантів із України. Для того, щоб заповнити місця, які залишаються вакантними, роботодавці Польщі залучають більшу кількість працівників з інших держав, повідомляє “Преса України“.

Польська держава починає відчувати дефіцит кадрів серед мігрантів із України. 2023 року в Польщі налічувалося 1,128 мільйонів іноземців, які працювали в країні на офіційній основі. З цього масиву людей 759,4 тисяч працівників були громадянами української держави.

На даний момент кількість українських мігрантів у Польщі значно зменшилась. Це може бути викликане військовим становищем у країні та складністю у виїзді для військовозобов’язаних.

Тому Польща шукає працівників серед мігрантів та інших країн.

Також українські мігранти можуть отримати документи громадянського стану.