Зварич про сумніви Польщі: Деокупація Криму – спільне завдання вільного світу

Чинний лідер польської держави виявив сумніви, що Україна зможе деокупувати Крим. У посольстві вже виявили реакцію на це, нагадавши, що це “наше спільне завдання та зобов’язання перед вільним світом”, повідомляє “Преса України“.

“Крим – це Україна. Україною був, Україною і залишиться. Міжнародне право це основи для всього. Тимчасова окупація Криму Російською Федерацією є злочином військового характеру. За цей злочин Росія нестиме покарання”, – заявив Зварич.

Також політик підкреслив, що світова громадськість має сприймати деокупацію Криму як спільне завдання для всіх. Деокупація має бути здійснена без сумнівів. Також він висловив упевненість у успіху.

Про підтримку та співпрацю з Україною також говорила Італія.