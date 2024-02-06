Таємничі вибухи у Бердянську: місцеві розповіли про кілька детонацій

Вибухи було чутно на території тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області України. Місцеві жителі підтвердили, що вибухів було кілька, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм канал Бердянської військової адміністрації.

Вікторія Галицина повідомила про те, що у Бердянську місцеві жителі почули серію вибухів. Вони сталися поза межами міського кордону. Протягом півгодини.

Вона заявляє, що вибухи були глухими, тому вони, ймовірно, були на великій відстані від міста.

Проте, так само було зафіксовано вибухи у різних районах Бердянська. Наголошується, що “вчень” з боку Збройних Сил Російської Федерації оголошено не було. Галицина виявила надію на те, що детонація була незапланована.

Мешканці Мелітополя також повідомили про вибухи.