Лікарі попереджають: самостійний запис на екстрені вакцинації небезпечні

Вакцинацію екстреної важливості потрібно робити для того, щоб захистити свій організм і дітей від хвороб. Тим не менш, лікарі попереджають, що їх призначати можуть тільки фахівці, які лікують, повідомляє “Преса України” з посиланням на Фейсбук Національної служби здоров’я України.

Національна служба здоров’я української держави підтверджує необхідність екстреної вакцинації. Проте стверджується, що громадяни не повинні самостійно записуватися на них. Перед щепленням необхідно пройти консультацію у лікаря.

“Рекомендувати екстрену вакцинацію може лише фахівець. Для цього необхідно провести особистий огляд, а також консультацію. Це необхідно для збереження здоров’я пацієнтів”, – заявили у службі здоров’я.

Раніше повідомлялося, що українські переселенці мають право на вакцинацію від кору.