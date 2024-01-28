Вірменія виносить ініціативу: пропозиція Пашиняна до Азербайджану

Прем’єр-міністр Вірменії зробив пропозицію Азербайджану щодо підпису пакту про ненапад, повідомляє “Преса України” з посиланням на News.am.

У виступі Нікола Пашиняна, присвяченому Дню армії, вірменський прем’єр-міністр запропонував Азербайджану підписати пакт про ненапад. Ця пропозиція орієнтована на можливість затягування процесу підписання мирного договору між країнами.

“Ми вже зробили пропозицію азербайджанській державі про введення механізму взаємного контролю над озброєннями та озброєними формуваннями. Ми пропонуємо підписати пакт про ненапад для того, щоб припинити вогонь до того, як буде підписано мирний договір”, – заявив вірменський прем’єр.

Також він зазначив, що Вірменія за мирні переговори та підписання мирного договору.

Азербайджан раніше висував звинувачення Вірменії.