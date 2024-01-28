Навчання півполку: Україна готова навчити 500 000 військовослужбовців

У разі потреби навчальні центри зможуть навчити 500 000 представників озброєних формувань, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Радіо Свобода“.

“500 000, 100 000, 200 000, неважливо, як визначить закон про мобілізацію, стільки наші навчальні центри навчатимуть представників Збройних Сил України. На сьогодні, наприклад, ми постійно проводимо необхідні дії. Службові наради, де будуть уточнені фактичні можливості всіх центрів навчання, реальний стан інструкторського складу, тому що більшу частину задіяно в районах виконання бойових завдань.”, – заявив Віктор Ніколюк.

За словами Ніколюка, актуальний стан ЗСУ дозволяє навчати будь-яку кількість особового складу.

ЗСУ також отримують підтримку від волонтерських організацій.