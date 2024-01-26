Атака ЗСУ не зупинила: “Новатек” відновив навантаження в Усть-Лузі

Енергетична компанія російського походження “Новатек” відновила свої навантаження палива на терміналі в Усть-Лузі. Раніше термінал було пошкоджено внаслідок атаки з використанням безпілотних літальних апаратів, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Агентство заявляє, що на даний момент йде завантаження паливного вантажу на танкери Minerva Julie і Chrystal Arctic.

Російська енергетична компанія заявила, що була змушена на призупинення деяких операцій, що проводяться на величезному терміналі з експорту палива в Балтійському морі.

Дані ускладнення у роботі терміналу були спричинені ударами з використанням безпілотних літальних апаратів Служби безпеки України. Атаки викликали пожежу у паливному комплексі.

Раніше представник “Новатек” потрапив до списку Forbes.