Невелике зростання: Долар та євро піднімаються в обмінниках України

Курс американської валюти в обмінних пунктах української держави трохи зріс. Це сталося на початку тижня, повідомляє “Преса України“.

Стан курсу валюти на ранок 22 січня становить, що середній курс доларів Сполучених Штатів Америки до гривні виріс на 5 копійок. Те саме стосується європейської валюти євро. Актуальна ціна долара в обмінних пунктах – 38,30 гривень. Євро коштує 41,85 гривні.

Купуються долар та євро в обмінних пунктах за нижчою ціною. Вона становить 37,80 гривень за один долар США та 41,15 гривень за європейське євро.

На міжбанку курс сьогодні становить 37,51-37,52 гривні за один долар. Порівняно з попередніми показниками, міжбанк залишається без змін.

Раніше також повідомлялося про зростання долара.