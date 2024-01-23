Вибух і знеструмлення: Росія завдала ракетного удару по Краматорську

На території Краматорська було чути вибух. Російська Федерація ініціювала новий удар ракетного типу. В результаті Соцмістечко залишилося без електричної енергії, повідомляє “Преса України” з посиланням на Новини Донбасу.

“Потужний вибух було чутно на території Краматорська. Він стався приблизно о 9:25. Під нього потрапив адміністративний будинок”, – заявили в повідомленні.

Крім цього, видання повідомляє про те, що в результаті цього обстрілу почалися проблеми з подачею електричної енергії. Це сталося в одному із міських районів. Зокрема, є інформація про те, що була створена аварійна ситуація, яка позбавила світла район Соцміста. Експерти вже вирішують проблему із подачею електроенергії.

У Мелітополі також громадяни почули вибухи.