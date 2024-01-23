Секретні вантажоперевезення: кораблі РФ завантажуються в порту Північної Кореї

Кораблі Російської Федерації завантажуються у північнокорейському порту. Про це вказують дані, зафіксовані супутниками Великобританії, повідомляє “Преса України” з посиланням на The Guardian.

“Великобританія надала експертам Організації Об’єднаних Націй знімки зі своїх супутників. Вони зафіксували вантажоперевезення між Північною Кореєю та Російською Федерацією”, – заявили в повідомленні.

Видання зазначає, що Північна Корея отримала звинувачення в постачанні ракет балістичного типу, а також сотень тисяч снарядів для артилерійських установок Російської Федерації.

Це розпочалося з зустрічі між Володимиром Путіним та Кім Чен Ыном у вересні 2023 року. На даний момент взаємини між РФ та КНДР продовжуються.

Російські кораблі раніше доставляли військовий вантаж до Північної Кореї.