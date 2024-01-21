Україна під ударом: 7 ударних дронів РФ атакували державні об’єкти

Збройні Сили Російської Федерації провели атаку українською державою з використанням безпілотних літальних апаратів ударного типу. Усього було задіяно 7 ударних безпілотників, повідомляє “Преса України” із посиланням на прес-службу Повітряних сил України.

Повітряні сили України підтвердили, що російська армія розпочала більш агресивні дії на території України. У ніч проти 20 січня російські бойовики ініціювали атаки за допомогою 7 ударних дронів.

В основному використовувалася модель Shahed-136/131. Вони були запущені з району Приморсько-Ахтарська. Також використовувалися керовані ракети моделі С-300. Їх запускали із території Луганської області української держави.

ЗС РФ раніше атакували Херсонську область.