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Неділя, 21 Січня

Україна настає: 356 російських військових ліквідовано на Таврійському напрямку

ЗСУ ліквідували за 19 січня 2024 року 356 представників ЗС РФ на Таврійському напрямку.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Збройні Сили України ліквідували за 19 січня 2024 року 356 представників російської армії на Таврійському напрямку. Також було знищено 13 одиниць техніки ЗС РФ, повідомляє “Преса України” з посиланням на Фейсбук об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування.

Протягом останньої доби Збройні Сили України показали успіхи у проведенні бойових операцій. За 19 січня 2024 року було завдано 3 ракетних удару, 49 зіткнень між солдатами ЗСУ та ЗС РФ, 592 артилерійські обстріли.

Збройні Сили України показали свою ефективність на Авдіївському, Мар’їнському, Шатерському, Запорізькому напрямах ведення конфлікту.

Українська армія продовжує виконання бойових завдань.

Також ВСУ отримали підтримку від волонтерської організації.

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