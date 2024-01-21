Qaem 100 у справі: іранська ракета дозволила успішно вивести на орбіту супутник Sorayya

Іранська держава повідомила про те, що було проведено успішний запуск супутника Sorayya. Цей супутник був виведений на земну орбіту на висоті, що дорівнює 750 кілометрам, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Заявляється, що супутник Sorayya розроблявся на території дослідницького підрозділу цивільного Іранського космічного агентства. Конструктори цього супутника поділилися інформацією, що його вага становить 50 кілограм. Його запустили завдяки трьохстпунчатій твердопаливній ракеті Qaem 100.

У Пентагоні актуальне переконання, що балістична ракета дальньої дії, яка використовувалася для виведення супутника на земну орбіту, може дозволити запускати різну зброю на відчутну дистанцію. Можливо це також стосується ядерних боєголовок.

Нагадуємо, що США готові допомогти Україні іранською зброєю.