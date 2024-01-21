Close Menu
Актуально
Підписатися
Неділя, 21 Січня

Критерії виключення: Не всі боржники з електроенергії зазнають відключення

Не всі боржники будуть зазнавати санкційних відключень електричної енергії.
Багровий Ілля  Оновлено: Економіка Коментарів немає1 хвилина читання

Не всі боржники в українській державі зазнають санкційних відключень електричної енергії. Для відключення енергії необхідно дотриматись кількох умов, повідомляє “Преса України” з посиланням на Фейсбук Сергія Коваленка.

Сергій Коваленко повідомив, що не всі українці, які мають заборгованості з виплати податків, будуть позбавлені електроенергії. Він заявляє, що YASNO відключатимуть світло лише у тих, хто відповідає певним критеріям. Вони відносяться до суми та “віку” заборгованостей.

Компанія має перелік громадян на відключення електроенергії. Нині у ньому понад 70 000 людей у Києві та Дніпропетровській області. Загальна заборгованість становить понад 600 000 000 гривень.

Завдяки боргам українська економіка на межі.

Post Views: 8

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь