Відкриття кордону: Пункт “Порубне-Сірет” відновив свою роботу після блокади

Пункт пропуску “Порубне-Сірет” на кордоні між українською та румунською державами розблокували. Це сталося 20 січня 2024 року. Рух вантажних транспортних засобів було відновлено, повідомляє “Преса України” із посиланням на Телеграм канал Державної прикордонної служби.

“Рух вантажних видів транспорту відновлено за пунктом “Порубне-Сірет”. Водії вантажівок знову можуть користуватися повноцінним рухом”, – заявили у прикордонній службі.

Також повідомляється що оформлення всіх категорій транспортних засобів через цей пропускний пункт здійснюється завдяки вже встановленому порядку. Це стосується руху в обидві сторони, на в’їзд та на виїзд із української держави.

Вантажні види транспорту можуть користуватися електронною чергою.

Через блокаду на пропускному пункті вже проходило 15 водіїв.