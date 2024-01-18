Найближчі тижні: Україна отримає військові постачання від французьких партнерів

Упродовж найближчих тижнів українська держава отримає від французьких партнерів шість самохідних артилерійських установок. Модель установок – Caesar, повідомляє “Преса України” з посиланням на Twitter Рустема Умерова.

За словами політика, під час розмови телефонного характеру з главою Міністерства оборони французької держави, співрозмовник повідомив, що Франція готує до постачання в Україну 6 одиниць Caesar.

На питання про тривалість очікувань, Себастьєн Лекорню заявив, що Caesar прибудуть в Україну протягом найближчих тижнів.

Крім цієї допомоги українській армії політик із Франції додав, що французька столиця може зробити для української армії ще 72 одиниці САУ протягом поточного 2024 року.

США також планують збільшити виробництво боєприпасів.