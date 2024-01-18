Боротьба зі злочинністю: СБУ розкрила мережу рекетирів у Запоріжжі

Служба безпеки України затримала злочинне угруповання. Затримані тероризували мешканців Запоріжжя, повідомляє “Преса України” з посиланням на прес-службу СБУ.

Прес-служба Служби безпеки України заявила про те, що правоохоронці затримали рекетирів, які раніше працювали на території Запоріжжя.

“Зловмисники створювали штучні конфлікти, які створювали привід для вимоги від потерпілих грошей. В обмін на гроші давалося “мирне” врегулювання конфлікту. У багатьох випадках це був не одноразовий платіж, а щомісячна “данина””, – заявили у Службі безпеки України.

Якщо платити відмовлялися, бандити викрадали жертв, після чого відвозили до занедбаної будівлі. Там відбувалися побиття та погрози “повільною” смертю.

До цього СБУ висували звинувачення у репресіях.