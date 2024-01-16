Супутникові знімки: руйнування від ударів по позиціях Хусітов у Ємені

Удари реактивного характеру з боку збройних сил Сполучених Штатів Америки, а також Великобританії за позиціями Хусітів призвели до руйнування кількох будівель, а також техніки. В інтернеті було опубліковано знімки, зроблені за допомогою супутника, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Схеми“.

Супутник Planet Labs зафіксував факт руйнування будівель та техніки американськими та британськими ракетами, випущеними з метою знищення терористичних організацій на території аеропорту Ходейда.

Знімки порівняли з попередніми, отриманими 13 січня. Зовнішній вигляд місцевості показує, що цілком ймовірний варіант з кількома ударами з боку Америки та Британії.

Нагадуємо, що цей аеропорт не використовувався для регулярних рейсів.

Саудівська Аравія вже попереджала про можливу ескалацію.