Північна Корея під ударом ЄС: Засудження ракетного запуску

Європейський Союз засудив дії Північної Кореї. Корейська Народна Демократична Республіка запустила 14 січня ракету балістичного типу, повідомляє “Преса України” з посиланням на Набіло Массралі.

Європейський Союз рішуче закликає Північну Корею до перегляду своїх дій, оскільки запуск балістичної ракети 14 січня може розцінюватися як акт провокації з боку КНДР.

“ЄС закликає Північну Корею до того, щоб вона припинила всі незаконні дії, які підривають мир між державами, а також безпеку в її ж регіоні”, – заявили в Європейському Союзі.

Також зазначається, що єдиний шлях, який можливий при меті врегулювання становища миру та безпеки, це участь КНДР у діалозі з іншими світовими державами.

Крім цього, надійшла реакція на запуск ракети-розвідника.