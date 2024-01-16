Close Menu
Актуально
Підписатися
Вівторок, 16 Січня

Ізраїль проти ХАМАС: Закінчення активної фази боротьби на півдні Сектору Газа

Ізраїль планує завершити інтенсивну фазу наступальних дій на півдні Сектору Газа.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Ізраїльська держава планує завершити інтенсивну фазу наступальних дій на півдні Сектору Газа. Ліквідація бойовиків організації ХАМАС триває, повідомляє “Преса України” з посиланням на The Times of Israel.

Видавництво The Times of Israel повідомило, що ізраїльські сили оборони продовжують активні дії на півдні Сектору Газа. Інтенсивна фаза в цьому регіоні незабаром закінчиться, як стверджують у міністерстві оборони Ізраїлю.

Так само доповнюється, що на даній території Збройні Сили Ізраїлю зосередили свої сили на ліквідації керівництва організації ХАМАС. Це наразі найпріоритетніша мета ізраїльських бойовиків. Важливість ліквідації оцінюється з урахуванням небезпеки організації.

Ізраїль уже підняв ставки у війні проти ХАМАСу.

Post Views: 6

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь