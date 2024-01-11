Скандальна акція: Білорусь вивезла 35 українських дітей до центру безпеки МНС

Влада Республіки Білорусь відправила незаконно вивезених з української держави дітей до центру безпеки МНС. Це сталося під час зимових канікул, повідомляє “Преса України” із посиланням на прес-службу міністерства надзвичайних ситуацій Білорусі.

Відомство Білорусі заявило про те, що українських дітей у кількості 35 вивели до центру безпеки МНС. Це сталося на зимових канікулах, у деяких із тимчасово окупованих територій Донбасу.

На території МНС дітей намагалися “навчити основ безпеки життєдіяльності”. Пропагандистський сюжет також заявляє, що до дітей виявляли “турботу”. Це стосується працівників Міністерства з надзвичайних ситуацій.

Українська влада вважає, що ці дії з боку Білорусі – це підтримка депортації українських дітей із тимчасово захоплених територій держави на територію країни-агресора.

Деяких дітей уже евакуювали українські рятувальники.