Чинний Папа Римський висловлює стурбованість через можливість того, що у світі можуть забути про актуальні події між Російською Федерацією та Україною. Він стурбований тим, що можуть забути війну, повідомляє “Преса України” з посиланням на прес-службу УГКЦ.

Папа Римський заявив про те, що стурбований сучасними тенденціями щодо війни Російської Федерації проти України. Він заявив, що останні удари масованого типу з боку Російської Федерації не були належним чином сприйняті з боку міжнародної спільноти.

Він заявив, що подібні атаки є “негідними і неприйнятними”, а їхнє ігнорування є неприпустимим для будь-якої спільноти. Він заявляє, що таким чином з’являється “забута вина”.

До цього Папа Римський турбував Російську Федерацію.