США не планують виводити війська з Іраку: Позиція Пентагону

У Пентагоні дали відповідь на питання щодо планів Сполучених Штатів Америки щодо виведення військ. Це стосується військових формувань на території Іраку, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Видавництво Reuters повідомило, що Пентагон дав відповідь про виведення військ з Іраку. Наразі Пентагон не планує виведення військ з Іраку.

Це рішення прийняте у розріз ухваленню виведення іноземних військ із країни, резолюцію про що підписав парламент Іраку.

“Наразі нам невідомо, які можуть бути плани щодо виведення військ у тривалій перспективі. Ми продовжуємо місії щодо розгрому терористичної організації ІДІЛ. Тому війська Сполучених Штатів Америки у найближчій перспективі не покинуть територію Іраку.”, – заявили у Пентагоні, відповідаючи на питання про виведення військ.

Також Пентагон висунув вимоги про припинення провокацій.