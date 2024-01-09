Повітряне шоу: Літаки-розвідники U-2 Dragon Lady на демонстрації у Каліфорнії

На території Каліфорнії відбулася демонстрація літаків великого масштабу. У цій події взяли участь вісім літаків, призначених для розвідувальних цілей, повідомляє “Преса України” із посиланням на Air & Space Forces.

У Каліфорнії розпочалася демонстрація літаків-розвідників. До представників авіації увійшов літак U-2 Dragon Lady. Він виставлений як зразок на базі військово-повітряних сил Біл у Каліфорнії.

“Дана модель широко використовується нашими військовими завдяки своїй практичності та при цьому багатофункціональності. Літак-розвідник U-2 Dragon Lady був розроблений у середині 1950-х років і досі показує добрі результати на бойових тренуваннях”, – заявили на демонстрації.

Також повідомляється, що дана модель літаків відігравала важливу роль у подіях холодної війни.

Російська Федерація та Китай влаштували демонстрацію в акваторії Японії.