Діалог між Зеленським та італійським прем’єром: Підтримка та співробітництво

Чинний президент української держави Володимир Зеленський провів розмову телефонного характеру із прем’єр-міністром Італії. Глава України розповів про актуальну ситуацію на фронті. Також піднялася тема подальшої співпраці між державами, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм канал Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський поінформував свою колегу з Італії, що Російська Федерація проводить ракетні атаки масованого типу. Також порушилася тема постійної атаки з використанням безпілотних літальних апаратів моделі “Шахед”.

Чинний лідер України подякував італійській колегі. За підтримку України із боку Італії. Окрему подяку було висловлено за те, що Італія готова продовжувати надавати допомогу Збройним Силам України у посиленні протиповітряної оборони країни.

Зеленський також відвідував Аргентину.