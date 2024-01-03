Загроза жорстокості: ЗС РФ мають намір перетворити колонію в Луганській області на тортури

Збройні Сили Російської Федерації планують створити тортури в Луганській області. Як місце для тортур було обрано колонію в Суходільську, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм канал голови Луганської обласної військової адміністрації.

Артем Лисогор повідомив про те, що Російська Федерація планує переобладнати колонію в Суходільську на тортури. Туди відправлятимуть солдатів, яких не вдалося відправити на штурм.

Заявляється, що новачки в цьому місці проходитимуть “виховні роботи”. Раніше це місце використовувалося для вербування солдатів до одного з російських підрозділів “Шторм Z”.

“Завдання зверху надійшло. Їм потрібно якнайшвидше звільнити колонію для переобладнання”, – заявив Лисогор.

Нагадаємо, що втрати ЗС РФ у війні зросли.