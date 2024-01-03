Україна в 2024: Шмигаль оголосив про зміни в мінімальній зарплаті та пенсії

Починаючи з першого січня 2024 року на території української держави оновилася низка стандартів у соціальній сфері. Під зміни потрапили мінімальні зарплати, прожитковий мінімум, мінімальна пенсія, повідомляє “Преса України” із посиланням на заяву Дениса Шмигаля.

Денис Шмигаль оголосив про те, що в українській державі відбулися зміни в мінімальній зарплаті, пенсії, а також прожитковому мінімумі. Прем’єр-міністр української держави заявив, що зарплату підвищено на 6%. Раніше вона становила 6 700 гривень, а на даний момент 7 100. Також він підкреслив, що планується ще одне підвищення навесні.

Крім цього, був підвищений прожитковий мінімум. Він зріс на 12% і становить зараз 2920 гривень.

Також мінімальну пенсію в Україні було підвищено. Вона піднялася з 2093 гривень до 2361 гривні.

Раніше за рік заробітна плата в Україні зросла на 12%.