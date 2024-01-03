Протести відновляться: польські фермери вимагають підтвердження задоволення вимог

Фермери з польської держави можуть поновити процеси барикадування пункту “Медика – Шегіні”. Це може статися, якщо вони не отримають підтвердження виконання їх вимог письмово, повідомляє “Преса України” з посиланням на Polska Agencja Prasowa.

“Якщо ми не отримаємо підтвердження того, що наші вимоги були виконані, обов’язково, письмово, ми повернемося до барикадування шляхів”, – заявили серед фермерів Польщі.

Також повідомляється, що вони розпочали процеси протесту 23 листопада 2023 року. Припинено його було вже 24 грудня.

Вимоги, які були висунуті фермерами включають: включення субсидій на кукурудзу, збільшення суми ліквідних кредитів, збереження податку в незмінній формі щодо минулого року.

Раніше вважалося, що фермерам загрожує експорт українського зерна.