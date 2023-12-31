Розвідка Великобританії: втрати ЗС РФ у війні з Україною зросли

Втрати Збройних сил Російської Федерації на війні проти України зросли. Російська столиця має до 10 років відновити професійне військо, повідомляє “Преса України” з посиланням на Твіттер.

Розвідка Великобританії підтвердила інформацію про те, що втрати російської армії зросли за 2023 рік. Середня кількість жертв війни серед російських солдатів, як убитих, так і поранених зросла майже до 300 людей на день.

Ця ситуація на полі бойового зіткнення може позначитися на всій професійній армії країни-агресора. Таким чином, російській державі потрібно буде витратити багато часу та коштів для того, щоб відновити втрати під час повномасштабного вторгнення в українську державу.

Раніше ЗСУ знищили понад 80 супротивників за добу.