Укриття в метро: Лук’янівську пошкоджено внаслідок атаки на Київ

Під час атаки масованого типу українською столицею було зафіксовано пошкодження будівлі станції метро. Йдеться про станцію “Лук’янівська”, повідомляє “Преса України” із посиланням на Телеграм Віталія Кличка.

Мер Києва повідомив про те, що під час російської атаки по українській столиці було зафіксовано факт пошкодження однієї з місцевих станцій метро. Йдеться про “Лук’янівську”.

“На даний момент ця станція працює як укриття. Поїзди проходять станцію не зупиняючись.”, – заявив мер Києва.

Також лідер української столиці заявив про те, що на даний момент зафіксовано 5 українців, які постраждали внаслідок обстрілів російською армією.

“У Подільському районі вже двом змогли надати швидку медичну допомогу”, – заявив Кличко.

Також Кличко говорив про виділення величезної суми на захист України.