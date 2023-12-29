Провокації від РФ: Українці за межами країни отримують неправдиві повідомлення

Російські служби спеціального призначення реалізували нову атаку інформаційного спрямування проти українських громадян. Насамперед вона стосується українців, які наразі перебувають за межами країни, повідомляє “Преса України” з посиланням на Головне управління розвідки.

ГУР України повідомив про те, що російські спецслужби ініціювали нову інформаційну атаку проти українців. Вони відправляють на телефони українців, які перебувають поза межами української держави провокаційні повідомлення. Їх зміст: “вигнати американських сатаністів” з “споконвічно російської землі”.

Наприкінці даних повідомлень завжди підпис “з Росією з любов’ю”. Ці повідомлення є провокацією, і, можливо, будуть використовуватися проти українців.

Також РФ поширюють помилкові повідомлення про збиті ракети.